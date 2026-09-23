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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Police recover 12 bikes: Criminal injured in encounter, three arrested; they were planning to flee to Nepal.

पुलिस ने बरामद की 12 बाइकें: मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, तीन गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में थे

Wed, 23 Sep 2026 05:20 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच
अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 23 Sep 2026 05:20 PM IST
सार

बहराइच में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 12 बाइकें बरामद की हैं। एक बदमाश घायल हुआ है। सभी नेपाल भागने की फिराक में थे।

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Police recover 12 bikes: Criminal injured in encounter, three arrested; they were planning to flee to Nepal.
बरामद की गईं चोरी की बाइकें। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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थाना रुपईडीहा पुलिस ने मंगलवार देर रात मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 चोरी की मोटरसाइकिल, एक 7.65 एमएम पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया। मुठभेड़ में एक आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया।

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पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ कुछ आरोपी जैतापुर-चिकनिया मार्ग से नेपाल भागने की फिराक में हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दो मोटरसाइकिलों पर आ रहे तीन संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई। इसमें अब्दुल उर्फ अब्दुल सलाम निवासी सीतापुरवा सहजना घायल हो गया। उसके कब्जे से पिस्टल, कारतूस और चोरी की बजाज पल्सर बरामद हुई।
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मौके से फरार राजू जसगढ़ और मोहम्मद जुनेद, दोनों निवासी नेपालगंज को पुलिस ने कुछ देर बाद रंजीतबोझा जंगल से मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर 10 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। पुलिस के अनुसार अब्दुल के विरुद्ध रुपईडीहा थाने में आठ मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दोनों नेपाली आरोपियों के विरुद्ध नेपाल में क्रमशः चार और दो अभियोग पंजीकृत हैं।
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कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र, निरीक्षक अपराध गणेश तिवारी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अजीत प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक अजय कुमार समेत पुलिस टीम शामिल रही।

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