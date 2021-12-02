Bahraich News: दो कारों की भिड़ंत, दंपती समेत पांच घायल

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करौंदा गांव के पास बुधवार की रात लगभग 12 बजे रुपईडीहा की ओर से एक कार बहराइच मार्ग पर जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार उससे जा टकराई। हादसे में दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। दोनों कारों की टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने दोनों कारों से घायलों को बाहर निकाला। पुलिस कर्मियों ने सभी घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भिजवाया। हादसे में एक कार में सवार रुपईडीहा के अंटहवा गांव निवासी कन्हैया लाल (30) व नफीस अली (23) घायल हो गए। इसी प्रकार दूसरी कार में सवार सीतापुर जिले के तंबौर थाना अंतर्गत शालपुर निवासी प्रियांशु मिश्रा (20) उनकी पत्नी व चैनपुरवा निवासी शेखर (20) घायल हो गए। सीओ नानपारा चित्रांशु गौतम ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। दुर्घटना के संबंध में अभी किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

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मटेरा। बहराइच-रुपईडीहा राजमार्ग पर बुधवार देर रात करौंदा गांव के पास दो कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दंपती समेत पांच लोग घायल हो गए। घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने सभी घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भिजवाया।