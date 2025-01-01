Bahraich News: झोपड़ी में घुसकर चारपाई पर सो गया तेंदुआ, शोर मचने पर भागा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:08 AM IST
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बहराइच। नगर पंचायत मिहींपुरवा के दरोगापुरवा वार्ड में बुधवार शाम सड़क किनारे झोपड़ी में तेंदुआ घुस गया और चारपाई पर चढ़कर सो गया। इस बीच दुकानदारों ने तेंदुए को देखा तो उनमें दहशत फैल गई। लोगों ने शोर मचाया तो तेंदुआ झोपड़ी से निकलकर खेतों की ओर भाग गया।
दरोगापुरवा से गोपिया नहर जाने वाली सड़क किनारे बालू डंप के पास पॉलिशर चक्की लगी है। इसके पास बनी झोपड़ी में शाम करीब पांच बजे दुकानदार यूसुफ नल पर हाथ धोने पहुंचे। इसी दौरान उसकी नजर झोपड़ी के अंदर चारपाई पर सोते तेंदुए पर पड़ी। उन्होंने मोबाइल से तेंदुए की तस्वीर खींची और भागकर दुकान में पहुंचे। सूचना पर आसपास के लोग जुटे तो शोर सुनकर तेंदुआ खेतों में चला गया। घटना से सहमे ग्रामीणों ने वन विभाग से निगरानी बढ़ाने और पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।
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दरोगापुरवा से गोपिया नहर जाने वाली सड़क किनारे बालू डंप के पास पॉलिशर चक्की लगी है। इसके पास बनी झोपड़ी में शाम करीब पांच बजे दुकानदार यूसुफ नल पर हाथ धोने पहुंचे। इसी दौरान उसकी नजर झोपड़ी के अंदर चारपाई पर सोते तेंदुए पर पड़ी। उन्होंने मोबाइल से तेंदुए की तस्वीर खींची और भागकर दुकान में पहुंचे। सूचना पर आसपास के लोग जुटे तो शोर सुनकर तेंदुआ खेतों में चला गया। घटना से सहमे ग्रामीणों ने वन विभाग से निगरानी बढ़ाने और पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।
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