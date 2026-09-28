Bahraich News: दो दिन से बिजली गुल तो सड़क पर उतरे लोग

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प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार दो दिन से बिजली न आने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर में एक बूंद पानी नहीं है, अंधेरा पसरा हुआ है। बिजली विभाग के कर्मचारी सुस्त गति से काम कर रहे हैं।एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि दरगाह थानाध्यक्ष अमितेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बिजली न आने से पानी की किल्लत हो गई है। परिवार परेशान है, एएसपी ने बताया कि पावर कार्पोरेशन के अधिकारियों से वार्ता के बाद डेढ़ घंटे में सप्लाई शुरू होने का आश्वासन दिया गया है, समझाने के बाद लोग शांत हो गए और जाम समाप्त हो गया।