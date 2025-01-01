फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   More than 20 acres of agricultural land were swallowed by the river due to erosion.

Bahraich News: कटान में 20 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नदी में समाई

Wed, 23 Sep 2026 12:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
More than 20 acres of agricultural land were swallowed by the river due to erosion.
महसी के बांसगढ़ी में कटान कर रही सरयू नदी।
महसी। सरयू नदी का जलस्तर घटने के साथ ही महसी तहसील के बांसगढ़ी ग्राम पंचायत में कटान की रफ्तार बढ़ गई है। नदी की धारा में अब तक 20 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि समाहित होने की बात सामने आई है। मंगलवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देश पर तहसीलदार महसी विपिन कुमार चौरसिया ने कटान प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया।
विज्ञापन


निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने तहसीलदार को कटान से हो रहे नुकसान की जानकारी दी। बांसगढ़ी निवासी रामफेर सिंह, सुमित, कौशल और राजकुमार ने बताया कि नदी का जलस्तर कम होने के बाद कटान की रफ्तार बढ़ गई है। रात से अब तक लगभग दो एकड़ से अधिक की कटान हुई है। लगातार जमीन नदी में समाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने तत्काल कटानरोधी कार्य शुरू कराने की मांग की।
विज्ञापन


तहसीलदार विपिन कुमार चौरसिया ने बताया कि सरयू में कटानरोधी कार्य के लिए बाढ़ खंड के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रभावित क्षेत्र में कुछ कृषि योग्य भूमि पहले भी कई वर्षों के दौरान नदी में कट चुकी है। वर्तमान स्थिति का भी जायजा लिया गया है। राजस्व टीम कटान से हुए क्षति का आकलन कर रिपोर्ट तैयार कर रही है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसी के अनुरूप मुआवजा दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed