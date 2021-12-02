Bahraich News: बलहा में 5.41 करोड़ से बनेंगे चार नए मार्ग

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अधीक्षण अभियंता अजय भास्कर ने बताया कि सड़क निर्माण की कवायद तेज कर दी गई है। विधानसभा-बलहा में सीएमजीएसवाई योजना के तहत सर्रा द्वितीय संपर्क मार्ग के निर्माण पर 86 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका निर्माण तीन माह में पूरा करने का लक्ष्य है।इसी तरह सीताराम पटाव संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 95 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है। यह काम भी तीन माह में पूरा किया जाना है। वहीं अमृतपुर कांटा बेझा संपर्क मार्ग से कठौतिया (पीएमजीएसवाई) संपर्क मार्ग के मध्य सड़क निर्माण के लिए 1.48 करोड़ रुपये और बख्तावर गौढ़ी संपर्क मार्ग से सोमई गौढ़ी संपर्क मार्ग के मध्य मार्ग निर्माण के लिए 2.12 करोड़ रुपये की लागत तय की गई है। दोनों कार्यों को छह माह में पूरा करने का लक्ष्य है।पांच साल तक सड़क का होगा अनुरक्षणनिर्माण पूरा होने के बाद पांच वर्ष तक सड़कों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी निर्धारित रहेगी। विभागीय नोटिस में सीसी मार्गों का निर्माण आरएमसी अथवा सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर मशीन से कराने की बाध्यता रखी गई है। इससे निर्माण में निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि मार्गों के निर्माण के लिए निविदाएं मांगी गई है। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मार्गों का निर्माण शीघ्र शुरू करवाया जाएगा।इन चार मार्गों का होगा निर्माणसर्रा द्वितीय संपर्क मार्ग - 86 लाख रुपयेसीताराम पटाव संपर्क मार्ग- 95 लाख रुपयेअमृतपुर कांटा बेझा संपर्क मार्ग से कठौतिया संपर्क मार्ग के मध्य - 1.48 करोड़ रुपयेबख्तावर गौढ़ी संपर्क मार्ग से सोमई गौढ़ी संपर्क मार्ग के मध्य 2.12 करोड़ रुपये- 6 माह