Bahraich News: तेंदुआ पिंजरे में कैद, एक माह से थी दहशत

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मोतीपुर रेंज के मिहींपुरवा में चिक मंडी आबादी के पास लगाए गए पिंजरे में मंगलवार सुबह तेंदुआ फंस गया। सूचना मिलते ही डिप्टी रेंजर सत्य प्रकाश वर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तेंदुए को पिंजरे समेत कब्जे में लेकर मोतीपुर रेंज कार्यालय पहुंचाया। डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 5:15 बजे तेंदुआ पिंजरे में फंसा। वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित सेफ हाउस पहुंचाया। पशु चिकित्सकों के परीक्षण में तेंदुआ नर पाया गया। उसकी उम्र करीब 10 वर्ष और वजन लगभग 55 किलोग्राम है। चिकित्सकों के अनुसार तेंदुआ पूरी तरह स्वस्थ है।दो और तेंदुओं की मौजूदगी का दावातेंदुआ पकड़े जाने के बाद नगरवासियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन क्षेत्र में वन्यजीवों का खतरा पूरी तरह खत्म होने को लेकर संशय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इलाके में अभी दो और तेंदुओं की आवाजाही देखी जा रही है। लोगों ने वन विभाग से आबादी क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और अन्य तेंदुओं की मौजूदगी की जांच कराने की मांग की है।