Bahraich News: शेखनपुरवा में तेंदुए ने बछिया को बनाया निवाला

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शिवपुर। खैरीघाट क्षेत्र के शेखनपुरवा गांव में शुक्रवार रात तेंदुए ने छप्पर के नीचे बंधी बछिया पर हमला कर उसे मार डाला। गांव निवासी शिवशंकर विश्वकर्मा ने बताया कि तेंदुआ बछिया को करीब 10 मीटर दूर घसीट ले गया और उसका पिछला हिस्सा खाने लगा। परिवार के लोगों की नींद खुलने पर शोर मचाया गया, लेकिन तब तक बछिया की मौत हो चुकी थी। सुबह सूचना पर वन दरोगा बृजेश कुमार वर्मा ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने गन्ने के खेत के पास पिंजरा लगाने का आश्वासन दिया है। घटना से ग्रामीणों में दहशत है।