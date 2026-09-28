Bahraich News: खौलती सब्जी की कढ़ाई में गिरकर झुलसी मासूम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:12 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:12 AM IST
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बहराइच। पाठकपुरवा गांव निवासी एक तीन वर्षीय बालिका शनिवार रात खौलती सब्जी की कढ़ाई पर गिर कर गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। गांव निवासी तीन वर्षीय रागिनी शनिवार की रात अपने घर में खेल रही थी। खेलते-खेलते वह रसोई घर में चली गई। वहां जमीन पर रखे गैस चूल्हे पर कढ़ाई में सब्जी खौल रही थी। इस दौरान वहां कोई परिजन मौजूद नहीं थे। रागिनी का संतुलन बिगड़ने से वह कढ़ाई के ऊपर गिर गई। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर आए। उन्होंने रागिनी को मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया है। सीएमएस डॉ. एसके वर्मा ने बताया कि इलाज के दौरान बच्ची की हालत स्थिर बनी हुई है।
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