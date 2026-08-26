Bahraich News: मुख्य धारा से जुड़ेगा गौड़िहा-2 गांव, बनेगी सड़क

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गांव की समस्या सामने आने पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने ग्रामीणों और भूमिधारकों से कई दौर में बातचीत की। ग्रामीणों ने रास्ते के लिए अपने खेत का कुछ हिस्सा देने पर सहमति जताई। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने 1.10 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 132.25 लाख रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा था। अब 24 अगस्त को शासन ने 130.31 लाख रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जल्द निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।

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बहराइच। विकासखंड शिवपुर का गौड़िहा-2 गांव जल्द ही मुख्य सड़क से जुड़ जाएगा। करीब 160 लोगों की आबादी वाले इस गांव में 29 परिवार रहते हैं। संपर्क मार्ग न होने और बिजली की सुविधा से वंचित होने के कारण ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा और बाल विकास जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। अधिक बारिश में गांव टापू जैसा हो जाता है।