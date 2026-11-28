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पकड़िया दीवान निवासी रामगोपाल (21) अपने पिता किशोरीलाल और मां लज्जावती के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। शाम करीब छह बजे गांव में सामने से आ रहे रामपुर धोबिया निवासी सज्जन पटेल (40) की बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई।हादसे में रामगोपाल और सज्जन पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को निजी वाहन से सीएचसी मोतीपुर पहुंचाया गया। वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।उधर, नानपारा-लखीमपुर हाईवे पर एक ढाबे के पास पांच लोगों को लेकर मिहींपुरवा जा रहा सीएनजी ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में ऑटो सवार नीरज (22) और नया पुरवा निवासी पंछी पत्नी सुरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सीएचसी मोतीपुर में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।