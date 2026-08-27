Bahraich News: अपनी मांगों को लेकर तीसरे दिन भी धरने पर डटे रहे किसान

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बहराइच। कलेक्ट्रेट स्थित भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) का धरना बृहस्पतिवार को तीसरे दिन जारी रहा। अधिकारियों से वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने बताया कि रायपुर गांव में चकमार्ग से अतिक्रमण हटाना प्रमुख मांग है। नानपारा के बेलामकन समेत अन्य गांवों में घरों तक रास्ता बनवाने को कहा गया। महसी के केवलपुर में न्यायालय के आदेश पालन और खतौनी गड़बड़ियां दूर करने के लिए शिविर लगाने की मांग की गई। किसानों ने गन्ने का मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने, चीनी मिलों से बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान मांगा। खराब मक्का बीज से हुए नुकसान का मुआवजा और खाद वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा।