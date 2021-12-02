Bahraich News: करोड़ों की लूट में दिल्ली पुलिस ने गेस्ट हाउस प्रबंधक को उठाया

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बताया गया कि दिल्ली में सप्ताह भर पूर्व बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पीड़ित की ओर से 14 करोड़ रुपये की लूट का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें सुभाष को भी नामजद बताया जा रहा है। इसी मामले में पूछताछ और जांच के सिलसिले में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम बहराइच पहुंची।टीम नगर कोतवाली पुलिस के साथ डिगिहा तिराहा स्थित बंधन गेस्ट हाउस पहुंची। यह गेस्ट हाउस यूपी के टॉप-50 माफिया में शामिल बताए जाने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह गब्बर का बताया जा रहा है। टीम ने यहां प्रबंधक सुभाष सिंह को हिरासत में लिया। इसके बाद उसे लेकर नगर कोतवाली पहुंची और वहां अपनी आमद दर्ज कराई। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम सुभाष सिंह को अपने साथ लेकर दिल्ली रवाना हो गई।अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम सुभाष सिंह को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से अभी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।