बहराइच: सड़क पर आया हाथियों का झुंड, 20 मिनट तक थमे रहे वाहनों के पहिए

बहराइच के कतर्नियाघाट रेंज के कैलाशपुरी-गिरिजापुरी मार्ग पर शनिवार रात करीब आठ बजे हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया। झुंड के सड़क पार करने के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 20 मिनट तक आवागमन ठप रहा। इसके बाद हाथियों का झुंड सड़क पार कर घने जंगल में चला गया तब आवागमन शुरू हो सका।

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नेपाल के रॉयल बर्दिया नेशनल पार्क से हाथियों का आवागमन कतर्नियाघाट सेंक्चुरी में होता है। अक्सर हाथी झुंड में कतर्नियाघाट पहुचते हैं। शनिवार रात भी करीब 50 हाथियों का झुंड कैलाशपुरी-गिरिजापुरी मार्ग पार कर घने जंगल की ओर गया। झुंड में बच्चे भी थे।प्रत्यक्षदर्शी राहगीर जुनैद खान, संजय और अभिषेक ने बताया कि झुंड में करीब 50 हाथी थे। अचानक हाथियों के सड़क पर आ जाने से वाहन जहां के तहां रुक गए। इस दौरान राहगीर डरे-सहमे रहे और हाथियों के जंगल में जाने का इंतजार करते रहे।हाथियों की आवाजाही की सूचना राहगीरों ने वन विभाग को दी। इस पर रेंजर आशीष गौड़ ने वन रक्षक संतोष कुमार को वाचर सुनील कुमार और संजय गौड़ के साथ गिरिजापुरी पेट्रोल पंप चौराहे पर तैनात किया। रेंजर ने बताया कि वनकर्मी राहगीरों को देर रात तक सतर्क करते रहे, उन्होने कहा कि इलाके में हाथियों का मूवमेंट होने के चलते आसपास गांव के लोगों को भी सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं।