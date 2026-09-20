मिलावट करने में सबसे आगे हैं बाबा रामदेव : बृजभूषण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि वह मिलावटी और नकली सामान बनाने वालों का विरोध करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलावट के मामले में बाबा रामदेव सबसे आगे हैं।पूर्व सांसद ने समारोह में हाईस्कूल व इंटर के जिले भर से जुटे 500 मेधावियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद कहा कि उनके खिलाफ 50 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। मैं कुर्बानी देने को भी तैयार हूं, आगे जो होगा देखा जाएगा।उन्होंने कहा कि मामला केवल पतंजलि के घी तक सीमित नहीं है। गांव-गांव नकली पनीर व अन्य खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं। नकली खाद्य पदार्थ आज बड़ी समस्या बन चुके हैं।बृजभूषण ने कहा कि सरकार को खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने पतंजलि के कुछ उत्पादों को लेकर विदेशों में कार्रवाई और विभिन्न अदालतों में चल रहे मामलों का भी जिक्र किया।कार्यक्रम में भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी, सांसद प्रतिनिधि सुनील कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेश पांडेय, सदर विधायक अनुपमा जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख अजीत प्रताप सिंह और यशुवेंद्र विक्रम सिंह मौजूद रहे।