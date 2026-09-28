Bahraich News: बिजली संकट के बीच मोहल्लों में पहुंचा पानी का टैंकर तो टूट पड़े लोग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:04 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:04 AM IST
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बहराइच। शहर में पिछले दो दिनों से बिजली व्यवस्था ठप होने के कारण लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है। घरों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। समस्या को देखते हुए रविवार को नगर पालिका की ओर से 12 मोहल्लों में पानी के टैंकर भेजे गए। टैंकर पहुंचते ही पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के काजीपुरा, बड़ीहाट, नाजिरपुरा समेत कई मोहल्लों में लोग हाथों में बाल्टी, डिब्बे और अन्य बर्तन लेकर टैंकर के पास पहुंचे।
पानी का बर्तन भरने के लिए महिलाओं, युवकों और अन्य लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। पानी की जरूरत अधिक होने के कारण टैंकर के आसपास काफी भीड़ रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि दो दिन से बिजली न आने से घरों में लगे मोटर नहीं चल पा रहे हैं। इससे पानी की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। लोगों को पीने और घरेलू काम के लिए पानी जुटाने में दिक्कत हो रही है। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी (ईओ) प्रमिता सिंह ने बताया कि बिजली व्यवस्था ठप होने के कारण नगर पालिका की ओर से मोहल्लों में पानी के टैंकर भेजे गए हैं, ताकि लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा सके।
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पानी का बर्तन भरने के लिए महिलाओं, युवकों और अन्य लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। पानी की जरूरत अधिक होने के कारण टैंकर के आसपास काफी भीड़ रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि दो दिन से बिजली न आने से घरों में लगे मोटर नहीं चल पा रहे हैं। इससे पानी की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। लोगों को पीने और घरेलू काम के लिए पानी जुटाने में दिक्कत हो रही है। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी (ईओ) प्रमिता सिंह ने बताया कि बिजली व्यवस्था ठप होने के कारण नगर पालिका की ओर से मोहल्लों में पानी के टैंकर भेजे गए हैं, ताकि लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा सके।
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