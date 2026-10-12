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Bahraich News: राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दम दिखाएंगे बहराइच के 13 खिलाड़ी

Mon, 12 Oct 2026 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:01 AM IST
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13 athletes from Bahraich to showcase their mettle at the national athletics competition.
एथलेटिक्स प्रतियोगिता के चयन ट्रायल के दौरान मौजूद ​खिलाड़ी व अति​थि।
बहराइच। 20वीं राष्ट्रीय अंतर-जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता (निडजैम) के लिए बहराइच के 13 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये खिलाड़ी 14 से 16 नवंबर 2026 तक हैदराबाद स्थित वोक्सन विश्वविद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से शनिवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में अंडर-14 और अंडर-16 बालक-बालिका वर्ग के लिए चयन ट्रायल आयोजित किया गया। इसमें खिलाड़ियों के जन्मतिथि प्रमाणपत्र और एएफआई आईडी की जांच के साथ उनके प्रदर्शन का आकलन किया गया। इसके बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी की गई।
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एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह और सचिव अटल सिंह ने बताया कि अंडर-14 बालक वर्ग में राजा, अभिषेक, नैतिक, शुभम, हर्षित और श्यामजी का चयन हुआ है। इसी वर्ग में बालिका वर्ग से सानिया चुनी गई हैं। वहीं, अंडर-16 बालक वर्ग में रघुवीर, बॉबी, सौरभ, पंकज, शिवम और अर्नव ने जगह बनाई है। अंडर-16 बालिका वर्ग में कंचन सिंह का चयन हुआ है।
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राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होने पर खिलाड़ियों में उत्साह है। उन्हें प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने की उम्मीद है। चयन ट्रायल के दौरान एथलेटिक्स कोच ओंकार नाथ यादव, विशाल कुमार, सतेंद्र यादव, गौरव मिश्र और राजा सिंह सहित सैकड़ों खिलाड़ी मौजूद रहे।
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