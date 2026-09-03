बागपत: पुरानी रंजिश में युवक को पेट में मारी गोली, हालत गंभीर; सोनीपत के निजी अस्पताल में चल रहा उपचार

गली में खड़े युवक पर तमंचे से फायरिंग

खालिद ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह वह घर की गली में खड़ा था। इसी दौरान उसके ताऊ के एक लड़के ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली उसके पेट में लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

गोली की आवाज सुनकर पहुंचे परिजन

फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल खालिद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर बाद में परिजन उसे बेहतर उपचार के लिए सोनीपत के निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना के कारणों और गोली चलाने के आरोपों की जांच कर रही है।