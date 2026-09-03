मेरठ: स्कूल बस ने कुचला तीन साल का मासूम, मौके पर मौत; शव लेकर थाने पहुंचे परिजन, जाम लगाकर जताया आक्रोश
मेरठ के परीक्षितगढ़ में स्कूल बस की चपेट में आने से तीन वर्षीय नवनीत की मौके पर मौत हो गई। परिजन शव लेकर थाने पहुंचे और कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए थाने के सामने जाम लगा दिया।
विस्तार
परीक्षितगढ़ क्षेत्र में भावना इंटरनेशनल स्कूल की बस की चपेट में आने से तीन वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन बच्चे का शव लेकर थाने पहुंच गए। करीब दो घंटे तक पुलिस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए गुस्साए परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर जाम लगा दिया।
स्कूल बस की चपेट में आया तीन वर्षीय बच्चा
गांव आलमगीरपुर बढ़ला निवासी पिंस का तीन वर्षीय पुत्र नवनीत अपनी दादी उर्मिला के पीछे आया था। इसी दौरान वह स्कूल बस की चपेट में आ गया। हादसा इतना गंभीर था कि नवनीत की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मृतक की पांच वर्षीय बहन जसमीत कौर भावना इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है।
यह भी पढ़ें: स्वाभिमान रैली: सहारनपुर में आज परिवार समेत पहुंचेंगे जयंत चौधरी; 2027 की रणनीति पर नजर
शव लेकर थाने पहुंचे परिजन
हादसे के बाद परिजन नवनीत का शव लेकर परीक्षितगढ़ थाने पहुंच गए। उन्होंने बस चालक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि थाने पहुंचने के बाद भी करीब दो घंटे तक पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
कार्रवाई में देरी के आरोप पर भड़का आक्रोश
परिजनों का कहना है कि कार्रवाई में देरी से उनका आक्रोश बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने शव को थाने के सामने रखकर विरोध शुरू कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया।
जाम से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार
थाने के सामने जाम लगने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यातायात व्यवस्था बिगड़ने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और हादसे में शामिल स्कूल बस को पकड़कर थाने में खड़ा कराया।
स्कूल मालिक को बचाने का भी लगाया आरोप
परिजनों ने पुलिस पर स्कूल मालिक को बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच समझौते के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस मामले को संभालने में जुटी हुई है। आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है।