बागपत: ट्रैक्टर हटाने को लेकर खूनी संघर्ष, धारदार हथियारों से हमला, पथराव और फायरिंग; गोली लगने से एक गंभीर

ट्रैक्टर हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद

बड़ौत क्षेत्र के सुल्तानपुर हटाना गांव में दो पक्षों के बीच ट्रैक्टर हटाने को लेकर विवाद हुआ। पीड़ित पक्ष के राजकुमार के अनुसार, वह ट्रैक्टर लेकर घर जा रहा था। रास्ते में दूसरे पक्ष का दिनेश गली में खड़ा हुआ था। राजकुमार ने दिनेश से गली से हटने के लिए कहा तो आरोप है कि वह गाली-गलौज करने लगा।



धारदार हथियारों से हमला, पथराव और फायरिंग

राजकुमार का आरोप है कि कहासुनी के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने एक राय होकर उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान धारदार हथियारों से हमला करने के साथ पथराव और फायरिंग की गई। घटना में 45 वर्षीय हरवीर को गोली लग गई। उन्हें गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं, 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं।



दोनों पक्षों में तनाव, एसपी ने लिया जायजा

घटना के बाद गांव में दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी ने भी घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस की ओर से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।