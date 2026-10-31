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बागपत: ट्रैक्टर हटाने को लेकर खूनी संघर्ष, धारदार हथियारों से हमला, पथराव और फायरिंग; गोली लगने से एक गंभीर

Sat, 31 Oct 2026 03:50 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 31 Oct 2026 03:50 PM IST
सार

बागपत के बड़ौत क्षेत्र के सुल्तानपुर हटाना गांव में ट्रैक्टर हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद के बाद धारदार हथियारों से हमला, पथराव और फायरिंग हुई। गोली लगने से 45 वर्षीय हरवीर गंभीर रूप से घायल हो गए।

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Violent Clash in Baghpat Over Tractor Dispute: Firing and Stone Pelting, One Man Seriously Injured
बागपत में दो पक्षों में विवाद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बागपत के बड़ौत क्षेत्र के सुल्तानपुर हटाना गांव में ट्रैक्टर हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान पथराव और फायरिंग भी हुई।

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गोली लगने से 45 वर्षीय हरवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें चिंताजनक हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना में 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई है।

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ट्रैक्टर हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद
बड़ौत क्षेत्र के सुल्तानपुर हटाना गांव में दो पक्षों के बीच ट्रैक्टर हटाने को लेकर विवाद हुआ। पीड़ित पक्ष के राजकुमार के अनुसार, वह ट्रैक्टर लेकर घर जा रहा था। रास्ते में दूसरे पक्ष का दिनेश गली में खड़ा हुआ था। राजकुमार ने दिनेश से गली से हटने के लिए कहा तो आरोप है कि वह गाली-गलौज करने लगा।

धारदार हथियारों से हमला, पथराव और फायरिंग
राजकुमार का आरोप है कि कहासुनी के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने एक राय होकर उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान धारदार हथियारों से हमला करने के साथ पथराव और फायरिंग की गई। घटना में 45 वर्षीय हरवीर को गोली लग गई। उन्हें गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं, 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

दोनों पक्षों में तनाव, एसपी ने लिया जायजा
घटना के बाद गांव में दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी ने भी घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस की ओर से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

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