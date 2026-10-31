बागपत: बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर दो ईको कारों की टक्कर, एक कार पलटी; दो लोग घायल

बागपत के बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर शुक्रवार शाम दो ईको कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। भड़ल गांव के सीएनजी पंप से गैस भरवाकर सड़क पर निकल रही एक ईको कार को बड़ौत की ओर से आ रही दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार सड़क पर पलट गई। हादसे में दो लोग चोटिल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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