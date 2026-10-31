बागपत: बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर दो ईको कारों की टक्कर, एक कार पलटी; दो लोग घायल
बागपत में बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर भड़ल गांव के सीएनजी पंप के पास दो ईको कारों की टक्कर हो गई। हादसे में एक कार पलट गई और दो लोग घायल हुए। पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों में समझौता हो गया।
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बागपत के बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर शुक्रवार शाम दो ईको कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। भड़ल गांव के सीएनजी पंप से गैस भरवाकर सड़क पर निकल रही एक ईको कार को बड़ौत की ओर से आ रही दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार सड़क पर पलट गई। हादसे में दो लोग चोटिल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सीएनजी पंप से निकलते समय दूसरी कार ने मारी टक्कर
बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर शुक्रवार शाम भड़ल गांव के सीएनजी पंप के पास हादसा हुआ। जौला गांव निवासी आमिर पुत्र शौकीन अपनी ईको कार में साथी जिशान पुत्र उम्मेद और जिशान पुत्र हामिद के साथ सीएनजी भरवाने आया था। गैस भरवाने के बाद जैसे ही वह कार लेकर पंप से बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर निकला, तभी बड़ौत की ओर से आ रही दूसरी ईको कार ने जोरदार टक्कर मार दी।
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सड़क पर पलटी कार, दो लोग चोटिल
टक्कर इतनी जोरदार थी कि आमिर की ईको कार सड़क पर पलट गई। हादसे में आमिर और जिशान पुत्र हामिद चोटिल हो गए। घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हादसे का वीडियो
हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोघट थानाध्यक्ष केवल सिंह ने बताया कि दुर्घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच आपस में समझौता हो गया है।