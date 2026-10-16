Baghpat News: राम-भरत मिलाप की लीला का हुआ मंचन

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संवाद न्यूज एजेंसी

खेकड़ा। कस्बे के बाजार में चल रही धार्मिक रामलीला में राम-भरत मिलाप की लीला का मंचन किया गया। इस दाैरान बड़ी संख्या में लोग माैजूद रहे।

भगवान श्रीराम के वनवास जाने के बाद भरत अयोध्या लौटे। उन्हें माता कैकेयी द्वारा श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास दिलाए जाने की जानकारी मिली। इससे दुखी होकर भरत ने श्रीराम को वापस अयोध्या लाने का निर्णय लिया। वह गुरुजनों, माताओं, भाई शत्रुघ्न और अयोध्यावासियों के साथ वन में गए। उन्होंने राम से अयोध्या लौटकर राजगद्दी संभालने का आग्रह किया। भरत की विनती के बावजूद श्रीराम ने पिता के वचन का पालन करने के लिए वनवास की अवधि पूरी होने तक अयोध्या लौटने से इन्कार कर दिया। इसके बाद भरत श्रीराम की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटे। उन्होंने चरण पादुकाओं को राजगद्दी पर स्थापित कर दिया। इस मौके पर कमेटी के प्रधान दीपक शर्मा, नेतराम रुहेला, तरुण गुप्ता, अनुज शर्मा, पुनीत शर्मा, मुकेश शर्मा, पुष्पेंद्र कुमार मौजूद रहे।

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