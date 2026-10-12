Baghpat News: शुगर मिलों पर किसानों का 29 करोड़ बकाया, नोटिस जारी

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किनौनी व भैंसाना चीनी मिल किसानों का गन्ना बकाया भुगतान करने में रुचि नहीं ले रही है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान कई बार अफसरों से गन्ना बकाया भुगतान करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन भुगतान नहीं होने से किसानों में रोष बढ़ रहा है। किनौनी चीनी मिल पर 20 करोड़ व भैंसाना चीनी मिल पर नौ करोड़ रुपये बकाया चल रहा है। जिला गन्ना अधिकारी अशर्फी लाल ने दोनों मिलों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि मिलों के अफसरों ने पेराई सत्र शुरू होने से पहले गन्ना बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया है। उनके अनुसार जिले में 85 हजार हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन होता है। मिल अधिकारियों का कहना है कि बरसात की वजह से गन्ने में रिकवरी कम होने की आशंका है, जिससे मिल के पेराई सत्र को पीछे किया गया है। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि मलकपुर, बागपत व रमाला शुगर मिल में पेराई सत्र शुरू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। दिवाली से पहले तीनों मिलों में पेराई सत्र शुरू हो जाएगा।दो दिन पहले जारी होगा इंडेंटजिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि मिलों में पेराई सत्र शुरू होने से दो दिन पहले किसानों का इंडेंट जारी कर पक्की पर्ची जारी की जाएगी। इस बारे में सभी कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं।सवा लाख किसान करते हैं आपूर्तिजिले के एक लाख 24 हजार 132 किसान बागपत के अतिरिक्त मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, गाजियाबाद की 12 मिलों पर गन्ने की सप्लाई करते हैं। नया पेराई सत्र शुरू होने वाला है और बागपत की तीनों चीनी मिलों ने किसानों का संपूर्ण भुगतान कर दिया है।