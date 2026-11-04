Baghpat News: विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम

फोटो-चारसंवाद न्यूज एजेंसीबागपत। शहर के गेटवे इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को दिवाली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद् मनीषी दीक्षित, प्रबंधक कृष्णपाल सिंह, विद्यालय अध्यक्ष सुनील चौहान और प्रधानाचार्य अमित चौहान ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। विद्यार्थियों ने दिवाली पर्व पर आधारित मनमोहक कविताएं, प्रेरणादायक भाषण और गीत प्रस्तुत किए। अनिका, श्रेया, शोना, दिया, अक्ष, दिवांश, अंशी, गरिमा, अक्षा, अक्षी और प्रणव ने भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन एवं राज्याभिषेक पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मनीषी दीक्षित ने बच्चों के कार्यक्रमों की प्रशंसा की। उन्होंने शिक्षा के प्रति जागरूक भी किया। इस अवसर पर विश्वास चौधरी और प्रधानाचार्य कमल जिंदल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।