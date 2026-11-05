Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   There is nothing more powerful than time: Anubhuti Mata

समय से बड़ा ताकतवर कोई नहीं होता : अनुभूति माता

Fri, 06 Nov 2026 02:11 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
There is nothing more powerful than time: Anubhuti Mata
-बड़ागांव स्थित त्रिलोक तीर्थ धाम जैन मंदिर में भक्तांबर महामंडल विधान संपन्न
विज्ञापन

फोटो नंबर 05केएआर 1
संवाद न्यूज एजेंसी
खेकड़ा। बड़ागांव स्थित त्रिलोक तीर्थ धाम जैन मंदिर में बृहस्पतिवार को भक्तांबर महामंडल विधान संपन्न हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान पार्श्वनाथ की विशेष पूजा-अर्चना की।

विधान की शुरुआत भगवान के अभिषेक, शांतिधारा और कष्ट निवारक क्रियाओं से की गई। श्रद्धालुओं ने 48 दीपों से भगवान पार्श्वनाथ की विशेष पूजा की। धर्मसभा में अनुभूति माता ने प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी को नहीं सताना चाहिए। अनुभूति माता ने यह भी बताया कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल के समय में मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। धैर्य रखने वाले व्यक्ति अपनी दुनिया बदल सकते हैं। उन्होंने सच्चे मन से भगवान की भक्ति कर जीवन को सफल बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर त्रिलोक चंद जैन, श्यामलाल जैन, अभिषेक जैन, राजकुमार जैन, विकास जैन, अंशुल जैन, शरद जैन मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed