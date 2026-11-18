विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बागपत विधानसभा सीट पर सपा के रवि बैंसला, बिल्लू प्रधान, संजीव त्यागी, राहुल अवाना दावेदारी पेश कर रहे हैं। यह सभी चुनाव को लेकर काफी समय पहले सक्रिय हो गए और टिकट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं बड़ौत सीट पर शौकेंद्र तोमर तो छपरौली सीट पर वर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी अभी तक के दावेदार हैं।इस बीच कांग्रेस ने बागपत सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। जिन विधानसभा सीटों को कांग्रेस ने सपा से मांगा है, उनमें बागपत का नाम भी शामिल किया गया। इससे बागपत सीट से चुनाव की तैयारी कर रहे सपा नेताओं की टेंशन जरूर बढ़ी है। मगर पिछले चुनाव के आंकड़ों में देखा जाए तो कांग्रेस के लिए वह ज्यादा अच्छे नहीं रहे है। हालांकि सपा ने वर्ष 2022 के चुनाव में तीनों सीटें गठबंधन में रालोद को दे दी थी।इसको लेकर सपा के जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी का कहना है कि सीटों के बंटवारे को लेकर उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है। वहीं से इस पर फैसला होगा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लव कश्यप का कहना है कि इसको लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि यह लिस्ट गलत है। सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू होगी और इसपर दोनों पार्टियों के नेता मिलकर सही जानकारी देंगे।