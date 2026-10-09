बागपत आग हादसा: कपिल की मौत, दुकान से सामान निकालते वक्त हुआ था हादसा; सिलेंडर फटने से तीन लोग झुलसे

शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान तोड़ा दम

अस्पताल में उपचार के दौरान शुक्रवार सुबह कपिल की मौत हो गई। उसकी मां मेमकला और बहन शिवानी ने परिजनों को इसकी सूचना दी। कपिल की मौत की खबर से परिवार और मोहल्ले में शोक छा गया। हादसे में झुलसे अंकुर जैन और जाहिद की हालत स्थिर बताई गई है।



बचपन में पिता को खोया, परिवार में इकलौता था कपिल

कपिल मूल रूप से शामली जिले के कांधला क्षेत्र के गांव जोला का रहने वाला था। बचपन में ही उसके पिता रामनिवास का निधन हो गया था, जिसके बाद उसके मामा परिवार को खेकड़ा ले आए थे। कपिल तभी से अपने ननिहाल में रह रहा था। उसकी शादी नहीं हुई थी और वह परिवार में इकलौता था। उसकी तीन बहनें शिवानी, महिमा और आरती हैं। हादसे के बाद उसकी मां, बहन और मामा अस्पताल में उसके साथ थे।



जांच अधिकारी आशीष पुंडीर के अनुसार, विनय जैन के मकान में आग लगने के बाद दुकान से सामान निकालने में मदद करते समय कपिल झुलस गया था। उसे उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई।