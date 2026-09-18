बागपत: ठाकुर प्रदीप सिंह बोले-14 दिन में गन्ना भुगतान न मिले तो ब्याज दे चीनी मिल, आंदोलन की चेतावनी

बागपत सहकारी गन्ना विकास समिति कार्यालय पर सामान्य निकाय की बैठक आयोजित हुई। बैठक में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों ने अपनी मांग रखी। समिति के अध्यक्ष ठाकुर प्रदीप सिंह ने कहा कि किसानों को गन्ने का भुगतान समय से मिलना चाहिए।

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यदि 14 दिन के भीतर भुगतान नहीं होता है तो संबंधित चीनी मिल को किसानों को ब्याज सहित भुगतान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। यदि भुगतान में देरी के खिलाफ आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा।बैठक में मोदीनगर मिल के सचिव भी पहुंचे। किसानों ने उनसे बागपत सोसाइटी का भुगतान पहले कराने की मांग की। सचिव ने बताया कि मोदीनगर मिल क्षेत्र में बागपत, मोदीनगर और हापुड़ तीन जिले आते हैं। उनके अनुसार पहले मोदीनगर, इसके बाद हापुड़ और फिर बागपत सोसाइटी का भुगतान किया जाता है।सचिव की ओर से भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी दिए जाने के बाद किसानों ने बागपत सोसाइटी का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर कराने की मांग की। किसानों ने कहा कि बागपत सोसाइटी के किसानों को भुगतान के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैठक में गन्ना भुगतान समय से कराने और किसानों को भुगतान में किसी तरह की देरी न होने देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।