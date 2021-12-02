Baghpat News: पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र दिखाने के नोटिस चस्पा

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जिला पूर्ति विभाग के अफसरों ने जिलेभर के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी दिखाने के नोटिस चस्पा किए थे। बृहस्पतिवार को विभाग ने पंप संचालकों के साथ बैठक की थी। इसमें पीयूसी देखने के बाद ही ईंधन देने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, पंपों के सेल्समैन वाहन चालकों से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहते नजर आए। लेकिन पहले दिन कहीं भी नियम का पालन होता नहीं मिला। जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने इस मामले में कहा कि चेकिंग के लिए टीमें लगाई जाएंगी। जहां भी बिना पीयूसी देखे डीजल-पेट्रोल दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी।-वायु प्रदूषण नियंत्रण का उद्देश्यवायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए यह नियम बृहस्पतिवार से लागू किया गया था। वाहनों में डीजल-पेट्रोल डलवाने के लिए पीयूसी दिखाना अनिवार्य किया गया है। इसकी जिम्मेदारी जिला पूर्ति विभाग के अफसरों को सौंपी गई थी। विभाग ने बृहस्पतिवार को पंप संचालकों के साथ बैठक भी की थी। सभी पेट्रोल पंपों की मशीनों पर नोटिस भी चस्पा किए गए थे।