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Baghpat News: 8.27 करोड़ से होगा धौलीप्याऊ-चमरावल-बुढ़सैनी मार्ग का चौड़ीकरण

Fri, 02 Oct 2026 01:18 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:18 AM IST
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8.27 crore will be spent on widening the Dhaulipyau-Chamraval-Budhsaini road.
बागपत। धौलीप्याऊ-चमरावल-बुढ़सैनी मार्ग का चौड़ीकरण 8.27 करोड़ रुपये से कराया जाएगा। इसके लिए शासन ने 3.26 करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया है। अब जल्द ही मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा।
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भाजपा विधायक योगेश धामा ने धौलीप्याऊ-चमरावल-बुढ़सैनी मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाकर लोक निर्माण विभाग को भेजा था, जो शासन को भेज दिया गया। विधायक प्रतिनिधि गौरव यादव ने बताया कि शासन ने मार्ग के चौड़ीकरण की मंजूरी दे दी थी। अब वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। 8.27 करोड़ रुपये से मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को बजट भी जारी कर दिया है। मार्ग का चौड़ीकरण होने से 20 से ज्यादा गांवों के लोगों को सुविधा मिलेगी। इस मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अतुल कुमार का कहना है कि जल्द ही चौड़ीकरण शुरू करा दिया जाएगा।
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-टांडा-बोड्ढा मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी मिली
शासन ने टांडा-बोड्ढा मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 5.59 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। साथ ही 2.20 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया। इसके अलावा छपरौली-किशनपुर बराल मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 1.24 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया।
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