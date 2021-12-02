फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   CCTV camera was stolen after a fight with toll workers

Baghpat News: टोलकर्मियों से झगड़ा होने पर चोरी किया था सीसीटीवी कैमरा

Fri, 02 Oct 2026 01:22 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
CCTV camera was stolen after a fight with toll workers
-पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बालैनी। मेरठ-बागपत नेशनल हाईवे पर बालैनी टोल प्लाजा के पास से सीसीटीवी कैमरा चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बृहस्पतिवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान गाजियाबाद के मटोर निवासी कपिल उर्फ विजय के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी कार भी बरामद की है। पूछताछ में कपिल उर्फ विजय ने बताया कि 11 सितंबर को वह चार दोस्तों के साथ कंपनी से घर लौट रहा था। टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से उसका झगड़ा हो गया। इसके बाद वह लिंक मार्ग से जाने लगा। वहां उसे सीसीटीवी कैमरा नजर आया। टोल से बचने के लिए उसने कैमरा तोड़कर चोरी कर लिया। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर एमपी सिंह ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed