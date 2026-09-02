बागपत: योगी को फिर सीएम और भविष्य में पीएम बनाने की मनोकामना, बद्रीनाथ धाम के लिए पैदल निकले महंत अर्जुन नाथ

योगी के नेतृत्व में विकास का दिया हवाला

महंत अर्जुन नाथ ने कहा कि यह यात्रा केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं, बल्कि संकल्प, श्रद्धा और जनकल्याण की भावना से की जा रही है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास और जनकल्याण के कार्य हो रहे हैं। इसी भावना के साथ उन्होंने भगवान बद्रीनाथ से योगी आदित्यनाथ के लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तथा भविष्य में देश का प्रधानमंत्री बनने की मनोकामना की है।

बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ जाएंगे

महंत अर्जुन नाथ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूरी करने के बाद वह केदारनाथ धाम की यात्रा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्राएं व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने के साथ समाज और देश के कल्याण की भावना को भी मजबूत करती हैं।

विनीत और निखिल भी यात्रा में साथ

महंत योगी अर्जुन नाथ महाराज के साथ इस पैदल यात्रा में विनीत और निखिल भी चल रहे हैं। तीनों श्रद्धा और भक्ति के साथ यात्रा पूरी कर बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए रवाना हुए हैं।