Baghpat News: विशाल के अपहरण और हत्या में उलझी पुलिस

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मवीकलां गांव निवासी दीपक कुमार ने बताया कि उसका सबसे छोटा भाई विशाल को 20 जून को गांव का अमित घर से बुलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद विशाल वापस घर नहीं आया तो उन्होंने तलाश शुरू कर दी। विशाल के बारे में अमित से पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। तभी 23 जून को बिजवाड़ा गांव के गन्ने के खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला था, जिसके हाथ पर वी लिखा हुआ था। उसकी ईंट से सिर कूचकर हत्या की गई थी। शव की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने लावारिस में अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस की जांच में विशाल का अपहरण होने की पुष्टि हुई।पुलिस ने अपहरण के आरोपी अमित को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बिजवाड़ा गांव के जंगल में विशाल की हत्या करने की बात कही, जबकि घटना में शामिल उसका भाई नीटू चोरी के मामले में जेल चला गया।दीपक समेत अन्य लोगों ने फोटो देखकर शव विशाल का होने की पुष्टि की, लेकिन पुलिस कानूनी रूप से पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी में जुट गई है क्योंकि हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने और फिर शव किसी अन्य का निकलने पर आरोपी को लाभ मिल सकता है। हालांकि पुलिस अभी साक्ष्य जुटाने में लगी है, जिससे विशाल की हत्या की पुष्टि हो सके। इस मामले में जांच अधिकारी मनोज कुमार चहल का कहना है कि कई बिंदुओं पर जांच चल रही है। जांच के आधार पर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।