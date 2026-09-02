Baghpat News: नशीला पदार्थ पिलाकर छात्रा से दुष्कर्म, वीडियो से की ब्लैकमेल

विज्ञापन

एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। उसे 28 अगस्त को पता चला कि पड़ोस का रहने वाला युवक 25 जुलाई को उसकी बेटी को अपने घर ले गया। वहां उसे कोल्डड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसकी बेटी की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है कि अपने परिवार वालों को खाने में नशे की गोलियां खिलाए और उसके बाद उसके पास आए।आरोप है कि जब आरोपी को पुलिस में शिकायत करने जाने के बारे में पता चला तो उसने उनकी बेटी का अपहरण करने के साथ ही परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने सोमवार रात को प्राथमिकी दर्ज कर ली। सीओ अंशु जैन के अनुसार आरोपी को तलाश किया जा रहा है, उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।