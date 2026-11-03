Baghpat News: खेकड़ा-काठा मार्ग का 8.71 करोड़ रुपये से होगा चौड़ीकरण

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लोक निर्माण विभाग जल्द ही कार्य शुरू करने के लिए निविदा जारी करेगा। यह मार्ग पांच किलोमीटर लंबा है। पहले खेकड़ा-काठा संपर्क मार्ग में जगह-जगह गड्ढे थे। मार्ग की चौड़ाई भी काफी कम थी। इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्षेत्र के लोग लंबे समय से मार्ग की मरम्मत व चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। लोगों की समस्या को देखते हुए विधायक योगेश धामा ने शासन को पत्र भेजा था।विधायक के प्रयासों के बाद बजट की स्वीकृति मिली है। मार्ग का चौड़ीकरण होने से क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अतुल कुमार ने बताया कि बजट स्वीकृत हो गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।