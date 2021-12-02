Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Growing craze for classic wool coats and statement jackets

Baghpat News: क्लासिक ऊनी कोट और स्टेटमेंट जैकेट्स का बढ़ा क्रेज

Sun, 08 Nov 2026 12:50 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Growing craze for classic wool coats and statement jackets
बड़ौत। फैशन के बदलते दौर में सर्दियों के परिधानों में भी नए ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। इस बार महिलाओं व युवतियों के बीच क्लासिक ऊनी कोट व स्टेटमेंट जैकेट्स का खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही बाजार में इनकी मांग बढ़ने लगी है।
विज्ञापन

दीपक, कपिल, रोहित, मनोज समेत अन्य दुकानदारों ने बताया कि आकर्षक डिजाइन, बेहतर फिटिंग और स्टाइलिश लुक के कारण महिलाएं इन्हें खूब पसंद कर रही हैं। क्लासिक ऊनी कोट जहां महिलाओं को आकर्षक लुक दे रहे हैं, वहीं स्टेटमेंट जैकेट्स युवतियों की पहली पसंद बनी हुई हैं। बाजार में विभिन्न रंगों, डिजाइन में ये उपलब्ध हैं। महिलाएं इन्हें न केवल ठंड से बचने के लिए, बल्कि फैशन स्टाइल को खास बनाने के लिए भी खरीद रही हैं। सर्दी बढ़ने पर बाजार में इनकी और मांग भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
विज्ञापन



ये बोलीं महिलाएं
- ऊनी कोट पहनने से जहां सर्दी नहीं लगती है, वहीं सुंदर भी बहुत लगता है। इन्हें ऑफिस और अन्य कार्यक्रमों में भी पहना जा सकता है, जो रेट में भी सामान्य है। साक्षी
विज्ञापन
विज्ञापन


- इस बार स्टेटमेंट जैकेट्स के डिजाइन काफी आकर्षक हैं। अलग-अलग कपड़ों और परिधानों के साथ इन्हें पहनकर नया लुक पाया जा सकता है। युवतियों में भी इसका क्रेज बढ़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed