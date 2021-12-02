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Baghpat News: युवकों ने पुलिस के सामने की मारपीट तो लोगों ने उनकी कार तोड़ डाली

Wed, 14 Oct 2026 12:33 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:33 AM IST
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crime news
बड़ौत। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर दिल्ली चौपले पर सोमवार की देर शाम महिला को टक्कर मारकर भाग रहे कार सवार तीन युवकों ने रोकने पर लोगों के साथ पुलिस के सामने मारपीट की। इससे गुस्साए लोगों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने तीनों युवकों राहुल व विकास निवासी सरूरपुर कलां और रविंद्र निवासी सोनीपत के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की।
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यह तीनों युवक सोमवार देर शाम कार में बड़ौत की तरफ से आ रहे थे तो दिल्ली चौपले पर उनकी कार से एक महिला को टक्कर लग गई। वहां काफी लोग आ गए और उनको रोकने का प्रयास करने लगे तो आरोप है कि युवकों ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद वहां भीड़ एकत्र हो गई और उनकी गाड़ी में लोगों ने तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो भी किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। इस तरह वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। वहां से पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया और उनको कोतवाली लेकर गई। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर दीक्षित त्यागी ने बताया कि जिस महिला को कार से टक्कर लगी, उसकी तरफ से तहरीर नहीं आने पर तीनों युवकों का शांतिभंग में चालान किया गया।
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