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Baghpat News: एडीओ ने प्रधान के बेटे पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप

Mon, 12 Oct 2026 02:14 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:14 AM IST
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crime news
बागपत। छपरौली के एडीओ पंचायत ने कुर्डी गांव के प्रधान ओमपाल सिंह के बेटे गौरव पर नए पंचायत घर के लिए जारी किए गए बजट की जांच करवाने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। एडीओ ने डीएम व सीडीओ से शिकायत करते हुए कार्रवाई करने व सुरक्षा दिलवाने की मांग की है।
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एडीओ पंचायत ने बताया कि कुर्डी गांव में नए पंचायत घर के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये बजट जारी होने के मामले की शिकायत पर जांच शुरू की गई थी। प्रधान ओमपाल सिंह को तीन बार नोटिस दिए गए, लेकिन जवाब नहीं दिया। प्रधान से अपना पक्ष रखने के लिए तो प्रधान के बेटे गौरव ने छह सितंबर को फोन पर अभद्रता की और कहा कि खुद ही कार्यालय में बैठाकर शिकायत कराते और फिर जांच शुरू कराते हो। इसका विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
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एडीओ ने डीएम व सीडीओ से शिकायत करते हुए प्रधान के बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कहा कि यदि उसके साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए प्रधान का बेटा जिम्मेदार होगा। वहीं प्रधान के बेटे गौरव कुमार ने बताया कि एडीओ पंचायत को कोई धमकी नहीं दी गई है और आरोप गलत लगाए गए हैं। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि कुर्डी में पहले से दो पंचायतघर होने के बाद भी बजट जारी करने की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच कराई जा रही है।
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