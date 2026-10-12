Baghpat News: विधायक के भाई समेत चार किसानों के नलकूपों में चोरी

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बिजनौर जिले में चांदपुर विधायक स्वामी ओमवेश के भाई सहदेव गूंगाखेड़ी में रहते हैं। सहदेव ने बताया कि शनिवार रात चोरों ने उनके अलावा किसान वीरू, अजय और सहदेव के नलकूपों की दीवार और ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया कि चारों नलकूपों से मोटर, स्टार्टर, केबल, कीटनाशक, कृषि यंत्र चोरी कर ले गए। रविवार की सुबह नलकूपों पर जाने पर चोरी की घटना का पता चला। इससे खेत में फसल की सिंचाई भी बाधित हो गई है। उन्होंने रात में गश्त बढ़ाने और चोरों को गिरफ्तार कर सामान बरामद करने की मांग की। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि चोरों की तलाश में टीम को लगाया गया है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

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रमाला। गूंगाखेड़ी गांव के खेतों में शनिवार रात चोरों ने सपा विधायक स्वामी ओमवेश के भाई सहदेव समेत चार किसानों के नलकूपों की दीवार और ताले तोड़कर चोरी की। चोरों ने नलकूपों से स्टार्टर, कटआउट, केबल और कीटनाशक दवाइयां चोरी की। चार नलकूपों में चोरी की घटना पर किसानों ने रोष जताया।