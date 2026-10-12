Baghpat News: ट्रैक्टर-ट्रॉली ने साइकिल में टक्कर मारकर एक छात्र को कुचला, दूसरा घायल

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फैजपुर निनाना गांव के रहने वाले रोहित धनकड़ ने बताया कि फैजल्लापुर गांव के रहने वाले ज्ञानेंद्र कुमार का बेटा हर्ष रविवार की सुबह अपने दोस्त आदित्य के साथ साइकिल लेकर ईंट भट्ठे पर अपने दोस्त के पास जा रहा था। जैसे ही वे नैथला-खामपुर मार्ग पर फैजपुर निनाना और फैजल्लापुर गांव के बीच में पहुंचे तो पीछे से आए ईंटों के ट्रैक्टर-ट्रॉली ने साइकिल में टक्कर मार दी। इससे दोनों सड़क पर गिर गए।तभी ट्रैक्टर का पिछला पहिया हर्ष को कुचलते हुए उसके ऊपर से उतर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आदित्य घायल हो गया। उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया गया। हादसा होते ही राहगीरों ने शोर मचा दिया और ट्रैक्टर को रोक लिया। वहां भीड़ के बीच से मौका पाकर चालक भाग गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने हंगामा भी किया। सूचना मिलने पर आए पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मामला शांत कराया। ट्रैक्टर चालक का पुलिस पता लगा रही है।दो भाइयों में बड़ा था हर्षफैजल्लापुर गांव के राकेश ने बताया कि हर्ष के पिता ज्ञानेंद्र गांव में खेतीबाड़ी और मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। हर्ष अपने परिवार में दो भाइयों में बड़ा था। हादसे में छात्र की मौत होने से गांव में शोक छा गया और काफी संख्या में लोग पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचे।मां के साथ ननिहाल में रह रहा आदित्यट्रैक्टर की टक्कर लगने से घायल हुआ पांचवीं कक्षा का छात्र आदित्य अग्रवाल मंडी टटीरी का रहने वाला है, जो अपनी मां अन्नू के साथ कई साल से फैजुल्लापुर गांव में अपनी ननिहाल में रह रहा है, जो गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करता है।वर्जन-टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है, जिसके चालक का पता लगाया जा रहा है। प्राथमिकी दर्ज की गई है, चालक को जल्द पकड़ लिया जाएगा।-सुकन्या शर्मा, सीओ।