Baghpat News: नेशनल हाईवे पार कर रही महिला की बाइक की टक्कर से मौत

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शहर की महफूज कॉलोनी में रहने वाले राकेश ने बताया कि वह बाजार में ताले ठीक करने का काम करता है। शनिवार रात उसकी पत्नी आशा किसी काम से राशिद कॉलोनी जा रही थी। जैसे ही गुर्जर होटल के पास दिल्ली सहारनपुर नेशनल पार करने लगी तो दिल्ली की तरफ से आई एक बाइक ने आशा को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल आशा का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। एंबुलेंस से मेरठ लेकर जाने लगे, तभी उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई।उसे पिलाना सीएचसी लेकर चले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी। आशा के परिवार में चार बच्चे हैं। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि बाइक सवार का पता लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। इस मामले में जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।