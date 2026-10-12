फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   crime news

Baghpat News: नेशनल हाईवे पार कर रही महिला की बाइक की टक्कर से मौत

Mon, 12 Oct 2026 02:12 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
crime news
बागपत। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर गुर्जर होटल के पास शनिवार रात सड़क पार कर रही आशा (45) निवासी महफूज कॉलोनी की बाइक की टक्कर लगने से मौत हो गई। महिला के परिजनों ने रविवार को पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन

शहर की महफूज कॉलोनी में रहने वाले राकेश ने बताया कि वह बाजार में ताले ठीक करने का काम करता है। शनिवार रात उसकी पत्नी आशा किसी काम से राशिद कॉलोनी जा रही थी। जैसे ही गुर्जर होटल के पास दिल्ली सहारनपुर नेशनल पार करने लगी तो दिल्ली की तरफ से आई एक बाइक ने आशा को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल आशा का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। एंबुलेंस से मेरठ लेकर जाने लगे, तभी उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई।
विज्ञापन

उसे पिलाना सीएचसी लेकर चले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी। आशा के परिवार में चार बच्चे हैं। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि बाइक सवार का पता लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। इस मामले में जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed