Baghpat News: विशाल के हत्यारोपी के मकान में तोड़फोड़ में प्राथमिकी दर्ज

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मवीकलां गांव निवासी विशाल को 20 जून को लापता हो गया था, जिसकी बिजवाड़ा गांव में गन्ने के खेत में ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसके गांव के ही अमित को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया। पूछताछ में अमित ने पिटाई का बदला लेने के लिए अपने भाई नीटू के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम देने की जानकारी दी थी। हत्याकांड में शामिल दूसरा आरोपी नीटू चोरी के मामले में जमानत तुड़वाकर पहले ही जेल चला गया था।तीन सितंबर को विशाल की तेरहवीं की रस्म के बाद कुछ लोगों ने हत्यारोपी अमित के बंद मकान में तोड़फोड़ कर दी थी। इसमें अमित की मां विमलेश ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में बृहस्पतिवार को पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसमें जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मृतक की मां और भाई का डीएनए सैंपल लिया गया, जिसकी प्रयोगशाला में जांच कराई जाएगी।