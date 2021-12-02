Baghpat News: तीन दोस्तों पर हमले में चार नामजद समेत आठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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नौरोजपुर गुर्जर गांव निवासी करतार सिंह ने बताया कि उसका बेटा कुणाल, अपने दोस्त संदीप और विकास के साथ बुधवार की सुबह बाइक से जिम में बागपत जा रहा था। तीनों बागपत-नौरोजपुर गुर्जर मार्ग पर निवाड़ा मोड पर पहुंचे तो कार और बाइक पर आए युवकों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। कार से नीचे उतरे गांव के ही सागर ने गाधी गांव के आकाश, सुल्तान, सूरज और चार अज्ञात युवकों ने तीनों पर हॉकी, लाठी-डंडों और लोहे के हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद फायरिंग भी की गई। घायल संदीप का मेरठ मेडिकल कॉलेज में उपचार कराया जा रहा है। इसमें जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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बागपत। नौरोजपुर गुर्जर गांव के संदीप, कुणाल और विकास पर हमला करने के मामले में पुलिस ने चार नामजद और चार अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। घायल संदीप का मेरठ मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।