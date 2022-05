{"_id":"6274b49a1c22c614720cef4e","slug":"baghpat-news-conflict-in-two-sides-for-handpump-dispute-fourteen-people-injured-including-women","type":"story","status":"publish","title_hn":"बागपत: हैंडपंप के विवाद में खूब चले लाठी-डंडे, दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ, महिलाओं समेत 14 घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Fri, 06 May 2022 11:09 AM IST