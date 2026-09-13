बागपत: पांच लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली से लाकर बड़ौत में बेची जा रही थी ऊंचे दामों पर

दिल्ली से बड़ौत आ रही आई-20 कार से पुलिस ने शनिवार देर रात करीब पांच लाख रुपये कीमत की 27 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने घेराबंदी कर कार सवार तस्कर नदीम उर्फ बिल्डर निवासी किदवई नगर बड़ौत को गिरफ्तार किया है।

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जानकारी के अनुसार, पूर्वी यमुना नहर की पटरी पर गश्त कर रही पुलिस ने जब दिल्ली की ओर से आ रही आई-20 कार को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर कार को रोका। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को डैशबोर्ड में छिपाकर रखी गई 116 पुड़ियां मिलीं। इन पुड़ियों में स्मैक भरी हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौलने पर पन्नी समेत स्मैक का वजन 27 ग्राम निकला, जिसकी कीमत लगभग पांच लाख रुपये बताई गई है।घटना की सूचना मिलते ही सीओ अंशु जैन भी मौके पर पहुंचीं। पूछताछ के दौरान आरोपी नदीम ने बताया कि वह दिल्ली से स्मैक खरीदकर बड़ौत में ऊंचे दामों पर बेचता है। पुलिस ने बरामद स्मैक को सील कर नमूना सुरक्षित कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस के अभियान का हिस्सा है।