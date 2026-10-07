बागपत: थाना निरीक्षण में दरोगा का हंसना पड़ा भारी, डीआईजी ने छपरौली भेजने के दिए आदेश, महिला ने भी की शिकायत
चांदीनगर थाने के निरीक्षण के दौरान दरोगा आनंद शर्मा के हंसने पर डीआईजी कलानिधि नैथानी ने नाराजगी जताई। डीआईजी ने दरोगा को तत्काल प्रभाव से छपरौली थाने में आमद कराने के आदेश दिए। वहीं, पांची गांव की विधवा महिला को शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर गेट से ही वापस भेजने का आरोप है।
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बागपत के चांदीनगर थाने का डीआईजी कलानिधि नैथानी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बड़ी पेशी पर मौजूद दरोगा आनंद शर्मा के हंसने पर डीआईजी ने नाराजगी जताई और उन्हें तत्काल प्रभाव से छपरौली थाने में आमद कराने के आदेश दिए। इसी दौरान पांची गांव की एक विधवा महिला अपनी बहू से परेशान होकर शिकायत लेकर थाने पहुंची, लेकिन आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे गेट पर ही रोक दिया और शाम को आने की बात कहकर वापस भेज दिया।
निरीक्षण के दौरान दरोगा के हंसने पर नाराज हुए डीआईजी
डीआईजी कलानिधि नैथानी चांदीनगर थाने के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी पेशी पर दरोगा आनंद शर्मा मौजूद थे। उनके हंसने पर डीआईजी ने नाराजगी जताई। इसके बाद डीआईजी ने दरोगा को तत्काल प्रभाव से छपरौली थाने में आमद कराने के आदेश दिए।
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विधवा महिला बहू की शिकायत लेकर पहुंची
पांची गांव निवासी एक विधवा महिला अपनी बहू से परेशान होने की शिकायत लेकर चांदीनगर थाने पहुंची थी। महिला का आरोप है कि वह पुलिस से अपनी समस्या बताना चाहती थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे थाने के गेट पर ही रोक दिया।
शाम को आने की बात कहकर लौटाने का आरोप
महिला के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने उसे शाम को आने की बात कही और वह वापस लौट गई। मामले में थाने पहुंची महिला की शिकायत पर पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
निरीक्षण के दौरान पुलिस व्यवस्था की भी ली जानकारी
डीआईजी के निरीक्षण के दौरान थाने की व्यवस्थाओं और पुलिसकर्मियों के कामकाज की जानकारी ली गई। दरोगा के व्यवहार को लेकर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए जाने से पुलिसकर्मियों में चर्चा रही।