बागपत: थाना निरीक्षण में दरोगा का हंसना पड़ा भारी, डीआईजी ने छपरौली भेजने के दिए आदेश, महिला ने भी की शिकायत

विधवा महिला बहू की शिकायत लेकर पहुंची

पांची गांव निवासी एक विधवा महिला अपनी बहू से परेशान होने की शिकायत लेकर चांदीनगर थाने पहुंची थी। महिला का आरोप है कि वह पुलिस से अपनी समस्या बताना चाहती थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे थाने के गेट पर ही रोक दिया।



शाम को आने की बात कहकर लौटाने का आरोप

महिला के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने उसे शाम को आने की बात कही और वह वापस लौट गई। मामले में थाने पहुंची महिला की शिकायत पर पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।



निरीक्षण के दौरान पुलिस व्यवस्था की भी ली जानकारी

डीआईजी के निरीक्षण के दौरान थाने की व्यवस्थाओं और पुलिसकर्मियों के कामकाज की जानकारी ली गई। दरोगा के व्यवहार को लेकर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए जाने से पुलिसकर्मियों में चर्चा रही।