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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Sanjay Verma Transferred from Muzaffarnagar, Suraj Rai Named New SSP; Purnendu Singh to Head Baghpat Police

तबादले: सूरज राय होंगे मुजफ्फरनगर के नए पुलिस कप्तान; पूर्णेन्दु सिंह को मिली बागपत की कमान

Wed, 07 Oct 2026 02:41 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत/मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत/मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 07 Oct 2026 02:41 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय वर्मा का प्रयागराज पीएसी में तबादला किया गया है। उनकी जगह सूरज राय मुजफ्फरनगर के नए पुलिस कप्तान होंगे। वहीं पूर्णेन्दु सिंह को बागपत का नया एसपी बनाया गया है।

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Sanjay Verma Transferred from Muzaffarnagar, Suraj Rai Named New SSP; Purnendu Singh to Head Baghpat Police
पूर्णेन्दु सिंह बागपत के नए एसपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के तबादले के क्रम में मुजफ्फरनगर और बागपत के पुलिस कप्तान भी बदले गए हैं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय वर्मा का प्रयागराज पीएसी में तबादला किया गया है। उनकी जगह सूरज राय को मुजफ्फरनगर का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। वहीं पूर्णेन्दु सिंह बागपत के नए एसपी होंगे।

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संजय वर्मा का प्रयागराज पीएसी तबादला
मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय वर्मा का तबादला प्रयागराज पीएसी में किया गया है। उनके स्थान पर सूरज राय को जिले की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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सूरज राय होंगे मुजफ्फरनगर के नए कप्तान
सूरज राय अब मुजफ्फरनगर के नए पुलिस कप्तान के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके सामने जिले में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से जुड़ी पुलिसिंग की जिम्मेदारी होगी।

पूर्णेन्दु सिंह को सौंपी बागपत की कमान
वहीं बागपत में भी पुलिस कप्तान बदला गया है। पूर्णेन्दु सिंह को बागपत का नया एसपी बनाया गया है। वह जिले में पुलिस व्यवस्था की कमान संभालेंगे।

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