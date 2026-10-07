तबादले: सूरज राय होंगे मुजफ्फरनगर के नए पुलिस कप्तान; पूर्णेन्दु सिंह को मिली बागपत की कमान

उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के तबादले के क्रम में मुजफ्फरनगर और बागपत के पुलिस कप्तान भी बदले गए हैं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय वर्मा का प्रयागराज पीएसी में तबादला किया गया है। उनकी जगह सूरज राय को मुजफ्फरनगर का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। वहीं पूर्णेन्दु सिंह बागपत के नए एसपी होंगे।

विज्ञापन