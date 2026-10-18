बागपत: दीवार से टकराई बाइक, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवक की मौत; परिवार का इकलौता बेटा था चेतन

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सहबानपुर गांव में देर रात्रि एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज गति से आ रही अनियंत्रित बाइक दीवार से जा टकराई। इस भीषण दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बागपत भेज दिया। मृतक के परिजनों का रोकर बुरा हाल है।

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मृतक युवक की पहचान 24 वर्षीय चेतन पुत्र बबलू के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद के थाना मुरादनगर के सुठारी उर्फ निठारी गांव का निवासी था। चेतन चिरोड़ी, गाजियाबाद में रहकर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था।



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जानकारी के अनुसार, चेतन रविवार की रात ललियाना मेले से रागिनी प्रतियोगिता देखकर बाइक से धोली प्याऊ मार्ग द्वारा वापस चिरोड़ी लौट रहा था। इसी दौरान जब वह सहबानपुर गांव के पास पहुंचा, तो उसकी बाइक अनियंत्रित होकर एक दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चेतन की मौके पर ही मौत हो गई। रात का समय होने के कारण दुर्घटना की ओर किसी का ध्यान नहीं गया।



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तड़के लगभग साढ़े तीन बजे गांव के सतबीर यादव जब पशुओं को चारा डालने के लिए उठे, तो उन्होंने बाइक और उसके पास पड़े युवक को देखा। उन्होंने तुरंत आसपास के घरों के अरुण यादव और अन्य लोगों को उठाया और घटना की जानकारी दी। ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद अरुण यादव ने 112 पर डायल कर पुलिस को सूचना दी।



सूचना मिलते ही थाना चांदीनगर की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो उसकी जेब से एक मोबाइल फोन मिला। फोन पर आए एक कॉल के माध्यम से उसके परिजनों को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बागपत भेज दिया है।

