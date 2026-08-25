{"_id":"6a8db8b9274288646d08bb6b","slug":"attack-on-sister-s-boyfriend-shivam-ran-for-200-meters-while-attackers-kept-stabbing-him-he-had-come-to-cele-2026-08-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बहन के प्रेमी पर हमला: 200 मीटर दूर तक भागा शिवम, चाकू मारते रहे हमलावर, आया था गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह प्रेमिका के भाइयों ने उसके प्रेमी शिवम निवासी बालैनी के पेट में तीन बार चाकू घोंप दिए। घायल होकर सड़क पर गिरे शिवम को प्रेमिका के दूसरे भाई ने जिला अस्पताल में पहुंचाकर उपचार कराया। जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया गया।

बालैनी के रहने वाले शिवम ने बताया कि कई माह पहले बागपत क्षेत्र के एक गांव की युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी और एक-दूसरे से प्यार करने लगे। बताया कि मंगलवार को उसकी प्रेमिका का जन्मदिन था, जिसके चलते वह उसे साथ पार्टी करने के लिए बागपत आया था। मंगलवार सुबह दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर स्थित बाईपास से चौराहे के पास स्थित रेस्टोरेंट पर जा रहा था।



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तभी उसकी प्रेमिका के दो भाइयों ने वहां आकर गाली-गलौज करते हुए चाकू निकालकर हमला कर दिया। उसने भागकर बचने का प्रयास किया, लेकिन दोनों हमलावरों ने 200 मीटर तक पीछा कर पकड़ लिया और पेट में तीन बार चाकू घोंपकर घायल कर दिया। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने पर एक हमलावर भाग गया। वहीं प्रेमिका के दूसरे भाई ने जिला अस्पताल पहुंचकर उसका उपचार कराया।



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