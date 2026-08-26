यूपी: प्रधानमंत्री मोदी से मिले रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह, बागपत के घेवर का स्वाद चखाया, खासियत भी बताई

चौधरी जयंत सिंह ने वह घेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और उसकी खासियत भी उनको बताई। चौधरी जयंत सिंह के निजी सचिव बीरपाल मलिक के अनुसार युवाओं के लिए चल रही कौशल विकास की योजनाओं को लेकर जयंत की प्रधानमंत्री से बातचीत हुई। उनको बेहतर संचालन करके युवाओं को ज्यादा लाभ देने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले, इस पर भी चर्चा की गई।